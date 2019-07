Lauterhofenerin erlebte prägendes Jahr in den USA

Christina Niebler aus Lauterhofen lebte ein Jahr in einer Kleinstadt in Georgia - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Dahoam bleibt doch dahoam: Als vor drei Wochen der Abschied von ihrer amerikanischen Gastfamilie nahte, wurde es Christina Niebler schon schwer ums Herz, aber jetzt ist es auch wieder schön, zuhause in Lauterhofen zu sein. Ein knappes Jahr lebte die Schülerin an der FOS in Neumarkt als Stipendiatin des Parlamentarischen Patenschafts Programms (PPP) in Marietta, einer Kleinstadt in Georgia.

MdB Alois Karl begrüßte Christina Niebler nach ihrer Rückkehr aus den USA in Neumarkt. © Hans Christian Biersack



MdB Alois Karl begrüßte Christina Niebler nach ihrer Rückkehr aus den USA in Neumarkt. Foto: Hans Christian Biersack



Bundestagsabgeordneter Alois Karl, der den Studienaufenthalt vermittelt hatte, war neugierig auf den Erfahrungsbericht. Dazu war im Rathaus ihrer Heimatgemeinde Gelegenheit, wohin Alois Karl und Bürgermeister Ludwig Lang die junge Frau, die mit ihren Eltern Waltraud und Xaver gekommen war, zu einem Gespräch gebeten hatten.

Jede der zahlreichen jungen Frauen und Männer, denen Alois Karl in den letzten Jahren einen Aufenthalt in Amerika ermöglicht hatte, brachte eigene Eindrücke mit. Einig waren sich fast alle: Es kostete zwar ein Schuljahr oder ein Berufsjahr in der Heimat, aber es war eine prägende Zeit für das ganze Leben.

Christina Niebler erzählte mit strahlenden Augen von der Herzlichkeit, mit der sie von ihrer Gastfamilie aufgenommen wurde. Die hatten auch einer jungen Spanierin ein vorübergehendes Zuhause gegeben. An Silvester will die neue Freundin nach Lauterhofen kommen. Auch die Gasteltern wurden von den Nieblers schon eingeladen.

hcb