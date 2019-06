Lego-Fans feilen in Parsberg an ihren Fertigkeiten

Neumarkter Lego-Bauer Herbert Meier hilft am Freitag und Samstag in Parsberg und Ingolstadt - vor 2 Minuten

PARSBERG - Der Möbelhof Parsberg, Lindlbergstraße 26, veranstaltet zusammen mit dem Neumarkter Lego-Bauer Herbert Meier zwei Tage voller Spaß. Los geht es am Freitag, 21. Juni, von 11 bis 17 Uhr im Möbelhof Parsberg. Tags darauf ist er in Ingolstadt zu Gast. Was er vor hat?

Ob Stadtkulissen, Autos oder eigene Ideen: Der Kreativität mit Lego-Steinen sind keine Grenzen gesetzt.



Wie in Parsberg können auch im Möbelhof Ingolstadt am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 17 Uhr Lego-Fans unter der Anleitung von Herbert Meier ihr Können verfeinern oder individuell kleine Kunstwerke entstehen lassen.

Dafür stehen zehntausende Lego-Steine zur Verfügung. Der Kreativität sind mit den bunten Steinen kaum Grenzen gesetzt.