Leichenfund in Neumarkt: Tathergang scheint nach Obduktion klar

Totes Paar wurde im Schlafzimmer am vergangenen Freitag entdeckt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Freitag wurden in Neumarkt bei einer "Wohnungsöffnung" in der Amberger Straße die Leichen eines Mannes und einer Frau entdeckt, die offensichtlich schon länger tot in dem Haus lagen.

Erste Vermutungen der Polizei zum Tathergang haben sich nach der Obduktion beider Körper und ersten Ermittlungen erhärtet.

"Der Sachverhalt hat sich verdichtet", sagte Florian Beck, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Demnach sei mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der 48-jährige Mann, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin tot im Schlafzimmer gefunden wurde, die 69-Jährige getötet und dann sich selbst umgebracht hat.

Gutachten steht noch aus

Zur Art und Weise, mit der er die Frau getötet hat, wollte sich Polizeihauptkommissar Beck mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht äußern. "Es steht in diesem Fall noch ein Gutachten aus."

Mehr Klarheit herrscht über den Suizid des Mannes. Ein auch im Schlafzimmer vorgefundener, ausgebrannter Holzkohlegrill lässt auf einen Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung schließen. Mehr Details zum Tathergang und zum Tatmotiv werden bekanntgegeben, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

