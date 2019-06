Lengenfeld: Tracht, Tradition und Geselligkeit

In Lengenfeld wird das Wiesenfest mit dem Treffen der Trachtenvereine der Oberpfalz gefeiert. - vor 1 Stunde

VELBURG/LENGENFELD - Von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Juni, steigt in Lengenfeld (Velburg) das 38. Wiesenfest vom Winkler Bräu. Ein Fest, bei dem Tracht, Tradition, Geselligkeit und bayerische Gemütlichkeit im Vordergrund stehen.

Ein Höhepunkt des Wiesenfestes in Lengenfeld wird auch heuer wieder der Trachtenumzug durch das Dorf am Fronleichnamstag sein. © Archivfoto: Werner Sturm



Die Festwirtsleute Karin und Georg Böhm sowie Gabi und Hanns Konrad Winkler haben ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Los geht das Fest eigentlich schon einen Tag vorher mit dem Schafkopfrennen der DJK SV Lengenfeld im Festzelt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, gespielt wird ab 20 Uhr.

Für Fronleichnam, 20. Juni, ist das sogenannte 35. Familientreffen der Trachtenvereine aus der Oberpfalz angesetzt. Die Veranstaltung stellt einen Höhepunkt des heimatverbundenen Lebens im Dorf dar.

Spielmannszüge werden spielen

Um 13.30 Uhr ist ein Standkonzert verschiedener Spielmannszüge und der Stadtkapelle Velburg. Um 14 Uhr setzt sich der Festzug mit den Trachtenvereinen, Ehrengästen, Musikkapellen und dem Festwagen der Brauerei in Bewegung. Es werden mehrere Hundert aktive Trachtler erwartet; zum Beispiel aus Amberg, Neumarkt, Parsberg, Regensburg, Postbauer-Heng, Sindlbach, Wiesenacker oder Breitenbrunn.

Ab 14.45 Uhr werden im Festzelt Volkstänze präsentiert. Um 18.30 Uhr beginnt ein bayerischer Abend mit den "Stoapfälzer Spitzbuam".

Am Freitag, 21. Juni, beginnt der Festbetrieb um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr spielt die Oktoberfest-Band "Saxndi" auf. Am Samstag, 22. Juni, beginnt der Festzeltbetrieb um 18.30 Uhr. Am Abend rockt ab 20 Uhr die bayerische Band "MG (Münchner G‘schichten)" ab.

Bierkasten-Wettstapeln

Am Sonntag, 23. Juni, geht‘s um 11.30 Uhr los mit einem Mittagstisch. Für Musik sorgt am Nachmittag die "Tangrintler Musik". Gaudi ist angesagt ab 15 Uhr bei einem Bierkasten-Stapelwettbewerb mit attraktiven Preisen.

An allen Festtagen gibt es regionale Schmankerl und einen Vergnügungspark mit süßen Leckereien.

WERNER STURM