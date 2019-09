Licht, Musik und Kunst in Berching

Die Berchinale bietet am Festwochenende vom 20. bis 22. September ein erlebnisreiches Programm - vor 42 Minuten

BERCHING - Die Berchinale taucht dieses Jahr den Innenstadtbereich zwischen Hubstraße, Storchenturm, Ringmauerweg und Pettenkoferplatz in besonderes Licht. Auch im Hans-Kuffer-Park und im Bereich zwischen dem Caritas-Altenheim und der Stadtmauer werden die Besucher auf ein besonderes Wochenende eingeladen.

Die Trittsteine in der Sulz leuchten violett, die Sitzstufen im Hans-Kuffer-Park sind in blau getaucht, die Stadtmauer weist verschiedene Gelbtöne auf: Bei der Berchinale herrscht eine ganz besondere Stimmung in der Hechtenstadt. © Foto: Sebastian Korth



Die Trittsteine in der Sulz leuchten violett, die Sitzstufen im Hans-Kuffer-Park sind in blau getaucht, die Stadtmauer weist verschiedene Gelbtöne auf: Bei der Berchinale herrscht eine ganz besondere Stimmung in der Hechtenstadt. Foto: Foto: Sebastian Korth



Der Freitag bietet sich an, die Lichtkunst ohne großen Trubel zu erleben. Nach dem Eröffnungskonzert der Staufersbucher Blaskapelle um 19 Uhr auf der Sulzbühne ist ein anschließender Spaziergang durch die Straßen und Gassen ein einzigartiges Erlebnis.

Bilderstrecke zum Thema Berchinale: Bevor es finster wird Die Berchinale gewinnt ihren Reiz erst, wenn es dunkel wird - aber schon vorher ist viel los, wie unsere Bilder zeigen.



Der Samstag beginnt bereits um 14 Uhr mit dem Künstlermarkt am Pettenkoferplatz. Die Bade-Enten für das Rennen werden um 16 Uhr gegenüber des Pettenkoferhauses zu Wasser gelassen.

Ab 18 Uhr verköstigen der Kulturclub Pollanten, die Festdamen der Feuerwehr Pollanten und der Förderverein der Grundschule und Mittelschule Berching im Hollnberger Park die Besucher. Auch für musikalische Unterhaltung an vier Standorten ist an diesem Abend gesorgt, unter anderem auf der Bühne am Pettenkoferplatz, wo Goodly & her Goodlingers Welthits aus 1960ern bis zur Gegenwart spielen. Es haben verschiedenen Kunstaustellungen geöffnet.

Bilderstrecke zum Thema Berchinale: Licht-Installation Tausende Menschen aus dem ganzen Landkreis strömten wieder nach Berching: Die Berchinale lockte mit tollen Lichtspielen.



Ein beschilderter Lichtrundgang führt zu den Lichtkunstobjekten, die einzigartige Bildmotive darstellen. Jeder Fotograf ist aufgerufen, sich am Fotowettbewerb zu beteiligen. Bei der Wahl des beliebtesten Lichtkunstobjektes kann jeder Besucher teilnehmen und abstimmen. Informationen liegen dazu auf der Bühne am Pettenkoferplatz aus.

Sonntags lädt die Bolivienhilfe Berching ein, gemeinsam das 25-jährige Bestehen mit der Fiesta Boliviana zu feiern. Die Stadt Berching und alle Beteiligten freuen sich auf viele Besucher. Das Wetter zumindest spielt wohl mit. Es wird sich laut aktuellem Wetterbericht von der besten Seite zeigen.

Das gesamte Programm ist unter www.berchinale.de einzusehen.

nn