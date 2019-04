Lizzy Aumeier ist Künstlerin des Monats April

Kabarettistin aus Neumarkt wurde vom Kulturforum der Metropolregion erkoren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Jury des "Forums Kultur der Metropolregion Nürnberg" hat die Neumarkerin Lizzy Aumeier zur Künstlerin des Monats April der Metropolregion gewählt.

Kabarettistin Lizzy Aumeier wurde vom Forum Kultur der Metropolregion Nürnberg ausgezeichnet. © Regina Weidinger



Musikalische Virtuosität und freches Kabarett? Vollweib und Temperament ohne Ende? Bei dieser Beschreibung fällt einem wohl keine andere Künstlerin ein als Lizzy Aumeier.

Als echtes Neumarkter Gewächs wurde sie 1964 geboren und auf den Namen Elisabeth getauft. Nun steht sie seit bald 25 Jahren auf den (Kleinkunst-)Bühnen in Bayern und in der ganzen Republik und wird in Ausstrahlungen im Fernsehen von einem breiten Publikum wahrgenommen.

Für ihr sowohl musikalisches als auch kabarettistisches Talent wurde ihr unter anderem in Neumarkt im Jahr 2003 der Kulturpreis verliehen. 2010 erhielt sie den Deutschen Kabarettpreis sowie 2012 den Bayerischen Kabarettpreis. Seit 2018 engagiert sich Lizzy Aumeier als Botschafterin der Fairen Metropolregion für mehr Bewusstsein für Produkte aus fairem Handel.

nn