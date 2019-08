Lkw brannte auf der A 3 bei Oberölsbach

Feuer vermutlich an einem der Reifen sorgte für längeren Stau - vor 1 Stunde

NEUMARKT/BERG - Auf der Autobahn A 3 zwischen Neumarkt und Oberölsbach (Fahrtrichtung Nürnberg) hat am Montagvormittag ein Lkw gebrannt. Die Feuerwehren aus Neumarkt und der Umgebung rückten an. An Sanitäter waren im Einsatz.

Auf der Autobahn A 3 zwischen Neumarkt und Oberölsbach hat in Fahrtrichtung Nürnberg ein Lkw gebrannt. Es staute sich bis Neumarkt zurück. © Günter Distler



Aufgrund der Rettungsarbeiten war die A 3 im besagten Abschnitt in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Seit dem frühen Nachmittag ist die Sperre wieder aufgehoben. Es bildete sich ein langer Stau, der bis weit über Neumarkt hinaus zurückreichte - und aktuell noch abfließen muss.

Weshalb der Lkw brannte, ist den NN noch nicht bekannt. Auch weitere Details fehlen noch. Wir werden hier mehr veröffentlichen, sobald uns die Informationen der Polizei vorliegen.

Am brennenden Lkw auf der Autobahn A 3 zwischen Neumarkt und Oberölsbach in Fahrtrichtung Nürnberg rauchte es ordentlich. © Günter Distler



Dieser Artikel wurde am Montag, 12. August 2019, um 14.13 Uhr aktualisiert.

