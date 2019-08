Lkw-Fahrer stirbt auf der A3 bei Nittendorf

Sattelzug kippte ohne Fremdverschulden auf die Seite - 65-Jähriger wurde eingeklemmt - vor 1 Stunde

NITTENDORF - Am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr kam es auf der Autobahn A3 nahe der Anschlussstelle Nittendorf zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen war mit seinem Kühl-Sattelzug in Richtung Regensburg unterwegs.

Kurz vor Nittendorf geriet der Lastwagen in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache auf das Bankett. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Fahrer noch versuchte sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Dies misslang jedoch, sodass der Lkw die Leitplanke durchbrach und nach rechts die Böschung herabstürzte.

In der bewaldeten Böschung kam der Lastwagen zum Liegen, wobei das Führerhaus umkippte. Zunächst konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden, weshalb er unter dem Führerhaus vermutet wurde. Schnellstmöglich wurde ein Kran zur Unfallstelle beordert, um das Führerhaus anzuheben. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Fahrer im stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt war. Seine Bergung gestaltete sich sehr schwierig.

Feuerwehr und Notarzt versuchten noch, das Leben des 65-Jährigen zu retten, jedoch kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Ob der Unfall in Zusammenhang mit dem Regen zur Unfallzeit steht oder andere Ursachen eine Rolle spielen, soll nun eine Gutachten klären.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufgrund der steilen Böschung kompliziert. Die Autobahn musste währenddessen in Fahrtrichtung Regensburg komplett gesperrt werden. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten und damit die Vollsperre immer noch an und werden erst in den Nachmittagsstunden abgeschlossen sein.

Das Ausmaß der Schäden am Sattelanhänger steht noch nicht fest. Außerdem hatte der Lkw gefrorene Fleischwaren geladen. Diese werden durch eine Firma umgeladen. Ob die Waren noch in den Verkehr gebracht werden dürfen, ist fraglich.

Ebenfalls wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt. Auslaufender Diesel rief auch das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt auf den Plan. An der Unfallstelle waren neben der Autobahnmeisterei Pollenried und dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Nittendorf, Undorf, Sinzing und Etterzhausen eingesetzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon (0941) 506-2921 bei der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg zu melden.

nn