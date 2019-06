Lupburg: Pkw überschlägt sich

Auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle verloren - vor 6 Minuten

LUPBURG - Glück im Unglück hatten ein Autofahrer und sein Beifahrer bei einem schweren Unfall im Gemeindebereich Lupburg.

(Symbolfoto)



(Symbolfoto) Foto: NEWS5 / Goppelt



Am Dienstag, 11. Juni, um 21.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer von Parsberg in Richtung See. Kurz nach Lohhof geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrzeuglenker und sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer hatten Glück im Unglück und zogen sich bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen zu. Die Beiden wurden mit dem BRK in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem beim Fahrer der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die PI Parsberg ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Parsberg, Lupburg und See im Einsatz. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

