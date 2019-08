Lustige Spiele zum Festausklang

Mühlhausen hat seit Freitag Kirchweih gefeiert mit Gottesdiensten, Kirwabaumaufstellen, Tanz und Musik. - vor 0 Minuten

MÜHLHAUSEN - Mühlhausen feiert seit Freitag bis heute seine traditionelle Kirchweih. Und dazu gehört in der Gemeinde an der Sulz auch, dass am Kirchweihfest Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche St. Josef und der evangelischen Martinskirche gefeiert werden.

Die Dietfurter Blaskapelle spielte zünftig auf, während sich die zahlreichen Kirwabesucher beim „Abend der Betriebe, Vereine und Behörden“ amüsierten. © Foto: Anton Karg



Die Dietfurter Blaskapelle spielte zünftig auf, während sich die zahlreichen Kirwabesucher beim „Abend der Betriebe, Vereine und Behörden“ amüsierten. Foto: Foto: Anton Karg



Den Auftakt der weltlichen Kirchweih bildete traditionell am Freitag um 18 Uhr ein Standkonzert mit Freibierausschank im Hof des Mühlhausener Brauhauses der Familie Atzler. Zu den Gästen gehörten traditionell Bürgermeister Martin Hundsdorfer mit dem Gemeinderat, Politiker aus dem Landkreis, sämtliche Vereine aus der Großgemeinde und auch erste Kirchweihgäste, eigentlich jeder, der wollte.

Bürgermeister Martin Hundsdorfer zapfte routiniert das erste Fass Kirchweihbier an. © Foto: Anton Karg



Bürgermeister Martin Hundsdorfer zapfte routiniert das erste Fass Kirchweihbier an. Foto: Foto: Anton Karg



Es folgte der Auszug zum Festplatz an der Weihersdorfer Straße. Im Festzelt angekommen zapfte Bürgermeister Hundsdorfer unverzüglich den ersten Bansen Kirchweihbier an und die Kiwa wurde mit dem obligatorischen Ruf "O´zapft is" eröffnet.

Bei dem nachfolgenden "Abend der Betriebe, Vereine und Behörden" war das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt. Es spielte zur Unterhaltung der Gäste die Dietfurter Blaskapelle zünftig auf. Auch das Festtreiben an den Fahrgeschäften der Schaustellerfamilie Hübsch wurde unverzüglich nach der Eröffnung der Kirwa im Zelt auf dem Freigelände aufgenommen.

Das Programm am Samstag war identisch mit dem der Jahre zuvor. Neu war, dass ein Kirwabaum aufgestellt worden war, um den unter der Leitung von Patrizia Weber jeder tanzen konnte, der das Tanzbein schwingen wollte.

Zünftige Volksmusik

Am Sonntag spielte ab 15 Uhr die Stadtkapelle Berching mit zünftiger bayerischer Volksmusik im Zelt. Um 19 Uhr fand eine große Verlosung mit attraktiven Preisen statt.

Wie jedes Jahr findet heute, am Kirchweihmontag, ab 14 Uhr ein Kindernachmittag mit einem Ballonwettbewerb und lustigen Spielen statt. Ab 19 Uhr heißt es dann "Festausklang" im Festzelt. Es spielt die Partyband "Blitzlicht".

ANTON KARG