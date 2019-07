Mann biss anderem auf Feuerwehrfest Wissing in den Finger

Eine Pöbelei zwischen einem Pärchen und zwei Unbekannten ist eskaliert - vor 15 Minuten

SEUBERSDORF/WISSING - In der Nacht von Samstag, 13. Juli, auf Sonntag, 14. Juli, gegen 00.30 Uhr kam es auf dem Feuerwehrfest in Wissing zu einem Gerangel zwischen zwei unbekannten Männern (etwa 40 und 45 Jahre alt) und einem Pärchen (28 und 24 Jahre alt). Dabei biss der etwa 45-jährige Unbekannte dem 28-Jährigen in den Finger - und auch eine Faust flog.

Der Gebissene musste sich ärztlich behandeln lassen. Auch der 24-jährigen Freundin des 28-Jährigen erging es nicht besser: Ihr wurde von einem etwa 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Bei dem Vorfall waren noch die Partnerinnen der beiden unbekannten, angetrunkenen Schläger anwesend sowie ein Trupp von Sicherheitskräften, die den Streit letztendlich schlichteten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Parsberg, Tel. (0 94 92) 94 11-0, zu melden.

nn