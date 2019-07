Mann ertrinkt im Landkreis Regensburg

Taucher finden den leblosen Körper im Schwetzendorfer Badeweiher - vor 15 Minuten

SCHWETZENDORF - Ein 55 Jahre alter Mann ist tot aus einem Weiher in Schwetzendorf im Landkreis Regensburg geborgen worden.

Ein Notarzt konnte am Dienstagabend nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte.Gegen 20.20 Uhr war über die Intergrierte Leitstelle die Mitteilung eingegangen, dass am Schwetzendorfer Badeweiher, eine Person nicht mehr aus dem Wasser gekommen sei. Am Ufer befanden sich noch die Kleidung und ein Motorrad.

Den alarmierten Wasserrettungskräften und Tauchern gelang es kurze Zeit später, eine leblose Person aus dem Wasser zu bergen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod eines 55jährigen aus dem Landkreis Cham feststellen.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Badeunfall aus. Wie lange der Mann bereits in dem Weiher lag, war zunächst unklar.

