Mann schlägt Kontrahenten Tür mehrfach auf Kopf

AMBERG - Die Polizei spricht von "hollywoodreifen Szenen": Zwei Männer gerieten in Amberg so sehr in Streit, dass der Ältere mit einem Tapetenmesser drohte. Kurz darauf schlug er dem Jüngeren mit einer Eingangstür mehrmals gegen den Kopf.

Die beiden Männer, 46 und 34 Jahre alt, gerieten in einem Geschäftsraum am Amberger Roßmarkt so sehr aneinander, dass die Situation am Montagabend völlig eskalierte. Der Ältere schlug den 34-Jährigen nieder und bedrohte ihn mit einem Tapetenmesser.

Als sich der Streit auf den Gehweg verlagerte, packte der Ältere den Jüngeren und schlug ihm mit der Eingangstür "mehrfach so massiv gegen den Kopf", dass er schwere Kopfverletzungen erlitt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den Angreifer aus Amberg wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

