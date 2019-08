Mark Bender bekommt Gold mit den Amigos

NEUMARKT - Der Neumarkter Songwriter Mark Bender hat für zwei Alben, bei denen er als Textdichter beteiligt ist, Goldene Schallplatten erhalten.

Der Neumarkter Liederschreiber Mark Bender. © Foto: Christian Horn



Beim Sommer-Open-Air "Wenn die Musi spielt" in Kärnten bekam Künstlerin Melissa Naschenweng aus dem Lesachtal Gold für ihre letzten beiden Alben.

Erst Melissa Naschenweng

Der Neumarkter Mark Bender steuerte als Texter das Lied "Die Welt is‘ so a schöner Ort" für das Album "Wirbelwind" bei. Dieses hatte in Österreich bei der Veröffentlichung im Januar Platz 1 der Charts erreicht.

Den jüngsten Rekord gab es am Sonntag: Stefan Mross verlieh in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" eine Goldene Schallplatte an die Amigos. Das Lied "Hoch auf dem Eiffelturm" stammt ebenfalls aus der Feder des Neumarkters.

Die neue CD der Amigos, auf der dieses Lied enthalten ist, wurde erst am Freitag vergangener Woche veröffentlicht und erreichte somit bereits im Vorverkauf zwei Tage nach Veröffentlichung Goldstatus.

Im vergangenen Jahr hatte es Mark Bender insgesamt zwölfmal in die Charts geschafft.

