Marlene Maget beweist Talent

Die Berchinger Nachwuchsspielerin erreicht Platz drei bei den bayerischen TT-Meisterschaften - vor 23 Minuten

BERCHING - Marlene Maget vom TSV Berching hat erfolgreich an den Bayerischen Mini-Meisterschaften im Tischtennis teilgenommen.

Marlene Maget (rechts im Bild ) vom TSV Berching zeigte bei den Bayerischen Mini-Meisterschaften im Tischtennis ihre Klasse. © Foto: TSV Berching



Die junge Nachwuchsspielerin trat in der Altersklasse III an (acht Jahre und jünger). In Wackersdorf traf das junge Talent ausschließlich auf die Bezirkssieger Bayerns. Sie kämpfte sich bis ins Halbfinale und traf dort erneut auf die starke Chinesin Gao, die schon in der Vorrunde gesiegt hatte.

Und jene besiegte die Berchingerin ein zweites Mal, zog ins Endspiel ein und Marlene Maget spielte im kleinen Finale um Platz drei. Während Gao die Meisterschaft gewann, hatte Marlene Maget Platz drei erreicht und durfte ebenso wie Trainerin Merkle-Wudi sehr zufrieden sein.