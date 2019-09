Eine junge Rollerfahrerin ist am Freitagabend in Berg lebensgefährlich verletzt worden. Die 16-Jährige prallte gegen einen Transporter, der gerade aus einer Tankstellenausfahrt kam. Die junge Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.