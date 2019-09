Max Böglhat so viele Azubis wie nie

Allein in Sengenthal werden heuer 105 junge Menschen ausgebildet. - vor 1 Stunde

SENGENTHAL - Wieder gab es bei der Firmengruppe Max Bögl einen Azubi-Rekord: 2018 waren es 141 Auszubildende, heuer starten deutschlandweit über 160 Jugendliche in eine Ausbildung oder in ein duales Studium bei dem Bau-Konzern.

Die Azubis bilden zusammen die Zahl 2019, dem Jahr ihres Ausbildungsbeginns. © Foto: Max Bögl



Am Hauptsitz in Sengenthal und den regionalen Produktionsstätten beginnen 105 Jugendliche ihre Karriere in dem Familienunternehmen. Nun hat sie Vorstandsmitglied Michael Bögl im neuen Ausbildungszentrum im Gewerbepark Deining begrüßt.

In den ersten Tagen erhalten die künftigen Fachkräfte erste Einblicke in die Firma. Dabei stehen Seminare zur schnellen Eingliederung ins Unternehmen sowie Teamtrainings auf der Agenda.

Für das nächste Jahr soll diese Zahl noch einmal deutlich übertroffen werden − mit einem erweiterten Angebot von 35 Ausbildungsberufen und sechs dualen Studiengängen.