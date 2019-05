Mehr "Bio" im im Neumarkter Schul-Essen

NEUMARKT - Im zweiten Anlauf stimmt der Verwaltungssenat einem Modellversuch an drei Neumarkter Schulen zu.

Eine Etagere mit frischem Obst wartet während der Mittagspause in einer Schulmensa auf hungrige Abnehmer. An drei Neumarkter Schulen, die noch kein Ernährungs-Coaching hatten, sollen in einem Modellversuch die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung umgesetzt werden. © Foto: Jens Büttner/dpa



Im Juli 2018 konnte sich der Verwaltungs- und Kultursenat nicht auf die Einführung einer Bio-Quote bei der Mittagsverpflegung an Grund- und Mittelschulen in Neumarkt einigen. Der Vorschlag der Verwaltung war verbunden mit der Beauftragung von externen Coaches, die sieben Schulen bei der Umsetzung einer Mindest-Bioquote von 15 Prozent beraten sollten.

"Der Antrag endete damals leider in einem Patt", erinnerte Stadträtin Ruth Dorner in der Senatssitzung am Dienstagabend. Und legte das Projekt in abgespeckter Version als UPW-Antrag ein weiteres Mal vor. Nun als Modellversuch für ein Schuljahr mit drei Coaches an drei Schulen.

Das Ziel sei eine schrittweise Umstellung der Mittagsverpflegung auf Bio-Standards aus "Vollbio im Jahr 2030", sagte Dorner. Nach einer unaufgeregten Diskussion, die vor allem einen regionalen Bezug der Bio-Lebensmittel ins Spiel brachte, ging der Antrag diesmal mit 12:1 Stimmen durch. Auch ein Argument: Die Kosten des Modellversuchs halbieren sich gegenüber dem ersten Antrag auf rund 10 000 Euro.

Auch sollen die Schulessen durch mehr Bio nicht teurer werden. Bei 4,20 Euro wird die Kostenbremse gezogen. Mit diesen Vorgaben geht die Verwaltung nun in die Verhandlungen mit den drei derzeitigen Schul-Caterern. Spätestens im übernächsten Schuljahr sollen die Coaches Schülern, Eltern, Lehrern und Caterern Bio-Ernährung schmackhaft machen.

Grund- und Mittelschüler, deren Schulwege kürzer als zwei beziehungsweise drei Kilometer sind, müssen für den Schulbus bezahlen, wollen sie mitfahren. Dennoch bleibt diese Serviceleistung, die derzeit 67 Schüler in Neumarkt nutzen, für die Stadt ein Draufzahlgeschäft.

Die letzte Erhöhung lag sechs Jahre zurück, seitdem sind die Kosten weiter gestiegen. Deshalb hob der Verwaltungssenat nun das Entgelt wieder an: von 100 auf 120 Euro pro Schuljahr, Geschwisterkinder zahlen 60 statt bisher 50 Euro.

Bei weitem nicht kostendeckend

Damit bleibt die Stadt aber noch weit unter der Anregung des Kommunalen Prüfungsverbands. Der hatte bei der letzten überörtlichen Prüfung für "kostendeckende Fahrtkostenentgelte" für die "Mitbenutzung von Schulbussen durch nicht beförderungsberechtigte Schüler" plädiert. Demnach müsste das Jahresticket horrende 415 Euro kosten.

Doch hielten nicht alle Mitglieder des Senats die von der Kämmerei geforderte, moderate Erhöhung für sozialverträglich. Diese sei jedoch ein Muss, betonten Stadtkämmerer Josef Graf und Bürgermeister Albert Löhner mit Blick auf die nächste überörtliche Prüfung. Mit 11:3 Stimmen wurde die Beschlussvorlage gebilligt.

Einstimmig empfahl der Senat dem Stadtrat eine Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung auf Basis eines Satzungsmusters des Bayerischen Gemeindetags. Den Hintergrund erklärte Rechtsdirektor Jürgen Kohler: Die Erhebung der Erschließungsbeiträge sei von Bundes- auf Landesrecht übergegangen.

Die Mustersatzung sei auf dem neuesten Stand von Gesetz und Rechtsprechung. Es ergäben sich dadurch inhaltlich aber nur kleinere Änderungen, so Kohler. So sei die "Tiefenbegrenzung" von Grundstücken auf 50 Meter in bestimmten Fällen bei der Beitragsberechnung nicht mehr zulässig, bei Entwässerung und Beleuchtungseinrichtungen gebe es keine Pauschalsätze mehr, Emissionsschutzanlagen würden jetzt mitabgerechnet.