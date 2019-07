Meistersingerakademie: Besucher können in Proben spitzen

NEUMARKT - Die 9. Internationale Meistersinger Akademie (IMA) in Neumarkt findet von 16. Juli bis 14. August statt. Dabei werden die internationalen Sänger bei zahlreichen Konzerten zu hören sein. Die Talente werden in Neumarkt durch hochkarätige Gastprofessoren unterrichtet. Einige der Meisterkurse im Reitstadel sind sogar öffentlich, werden aber teilweise auf Englisch abgehalten.

Archivfoto einer Abschlussgala der IMA im Neumarkter Reitstadel. Foto: Günter Distler



Vorbeischauen können interessierte Besucher am Samstag, 20. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr bei Prof. Dr. Edith Wiens Meisterkurs. Ebenso wenn am Sonntag, 4. August, die Dozentin und Schirmherrin der IMA, Kammersängerin Brigitte Fassbaender, die Sänger von 14 bis 16.30 Uhr im Reitstadel ausbildet.

Veranstaltet wird die IMA von der Stadt Neumarkt in Kooperation mit der Juilliard-School New York, unterstützt von der Hochschule für Musik Nürnberg sowie zahlreichen Sponsoren. Dabei erhält eine junge, internationale Sänger-Elite herausragende Studienmöglichkeiten in den Bereichen Oper sowie Lied/Melodie.

Neben dem Unterricht ist ein zentraler Bestandteil der IMA auch, den Eintritt ins Berufsleben zu unterstützen, indem Agenten, Intendanten und Konzertveranstalter in die Kurse eingeladen werden.

Heuer wurden 14 Sängerinnen und Sänger in einem Auswahlverfahren in New York, London und Neumarkt für die Teilnahme an der IMA ermittelt. "Die breit gefächerte musikalische Förderung der Teilnehmenden auf höchstem Niveau und die in die Berufswelt hergestellten Kontakte sind einzigartig für diesen Fortbildungskurs", heißt es von den Organisatoren. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.meistersingerakademie.com.

