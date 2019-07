Melodien von Walt Disney bis Elvis Presley an der MRS

NEUMARKT - Den Auftakt machten am Montag die zahlreichen Ensembles der Schule, die eindrucksvoll zeigten, was sie im Wahlunterricht über das Schuljahr hinweg erarbeitet hatten. Souverän führten einzelne Schüler der jeweiligen Ensembles mit lustigen und informativen Moderationen durch den Abend.

Die Bigband der Mädchenrealschule hat für das zahlreich erschienene Publikum ein vielfältiges Programm aus Filmmelodien vorbereitet. © Foto: Renate Kroiß



Die Schülerinnen und einige Schüler der Knabenrealschule hatten zusammen mit ihren Musiklehrkräften für das zahlreich erschienene Publikum ein vielfältiges Programm vorbereitet. Gleich zwei Bigband-Formationen brachten die Zuschauer dieses Mal zum Mitwippen. Die große Bigband unter Leitung von K. Weinhold legte ihren Schwerpunkt auf eingängige Filmmelodien wie "A friend like me" aus dem Disneyfilm "Aladdin", "Pirates oft he Carribean", "Hawaii Five O" oder "Skyfall".

Aber auch die "kleinen" Nachwuchsmusiker der Bigband Beginners (Leitung: S. Glaser) mussten sich nicht verstecken. Souverän präsentierten sie Rock`n Roll-Klänge mit Titeln wie "Jailhouse Rock", "3C-Rock" und "Boom Boom". Ein gemeinsames Stück der beiden Bigbands durfte nicht fehlen und verschaffte den Zuhörern "Good Times".

Dass man auch ganz ohne Instrumente eindrucksvoll Musik machen kann, stellte wieder der Chor (Leitung: S. Freitag) unter Beweis. Kreative und anspruchsvolle Arrangements von aktuellen Songs wie "These days", "Zusammen" oder "Mirrors" forderten von den Schülerinnen höchste Konzentration.

Die Schulband (Leitung: V. Butz) überraschte dieses Mal mit einer erweiterten Formation aus üblichen Bandinstrumenten und einer Solo-Saxophonistin (Eva Schmeißer).

Das zweite Konzert am Mittwoch wurde ausschließlich von den Musikklassen der Mädchenrealschule gestaltet und moderiert. Schülerinnen dieser Klassen haben in der 5. und 6. Jahrgangsstufe verstärkt Musikunterricht. Die Chorklasse setzt ihren Schwerpunkt auf den Gesang, mit zusätzlicher Stimmbildung, Schülerinnen der Bläserklasse bekommen zusätzlichen Instrumentalunterricht und erarbeiten im Rahmen des Musikunterrichts Orchesterstücke.

