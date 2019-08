Michael Berchtold aus Neumarkt ist neuer Kreishandwerksmeister

NEUMARKT - Michael Berchtold ist seit 1. August neuer Kreishandwerksmeister. Er hat die Nachfolge von Gerhard Ulm angetreten, der im Juli zum Vizepräsidenten der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz gewählt wurde.

Michael Berchtold ist neuer Kreishandwerksmeister. © Foto: Kreishandwerkerschaft Neumarkt



Die Nachricht dürfte für viele Handwerksbetriebe im Landkreis Neumarkt überraschend kommen. War Gerhard Ulm doch seit 2001 Kreishandwerksmeister. Nun habe er das Amt abgegeben, weil er als Vizepräsident der Handwerkskammer nicht beides gleichzeitig sein könne, erklärte er den Neumarkter Nachrichten. Ulm ist Inhaber eines Elektroinstallations-Meisterbetriebs in Traunfeld bei Lauterhofen.

Der neue Kreishandwerksmeister Michael Berchtold war bisher schon Ulms Stellvertreter. Der Metallbaumeister ist Geschäftsführer und Gesellschafter einer Metallbaufirma in der Goldschmidtstraße in Neumarkt. Er ist auch Obermeister der Metallbauinnung in Neumarkt.

Gerhard Ulm war im Juli zum Stellvertreter des im Amt bestätigten Handwerkskammer-Präsidenten Georg Haber aus Regensburg gewählt worden. Zweiter Stellvertreter ist Christian Läpple aus Regensburg.

