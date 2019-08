Mine aus dem 1. Weltkrieg bei Deining ausgebaggert

DEINING/OBERBUCHFELD - Am 1. August gegen 15.30 Uhr führte ein 43-jähriger Mann mit einem Minibagger in seinem Grundstück in Oberbuchfeld Erdaushubarbeiten durch. Hierbei baggerte er eine Wurfmine aus dem 1. Weltkrieg aus und hatte diese in der Baggerschaufel.

Die Mine legte er im Anschluss auf der Rasenfläche ab. Das Sprengkommando in Nürnberg wurde informiert; dieses konnte später Entwarnung geben, da die Wurfmine bereits leer war.

Das Sprengkommando entsorgte die Mine. In diesen Minen wurden nach Aussage des Sprengkommandos verschiedenste Kampfstoffe eingearbeitet.

Schon ein Drehen des Sprengkörpers hätte zu einer Detonation führen können, falls die Mine noch intakt gewesen wäre. Äußerlich sei dies schwer erkennbar.

