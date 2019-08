Ministerpräsident Söder rockt JU-Treff in Freystadt

FREYSTADT - Die Luft in der Mehrzweckhalle in Freystadt ist zum Schneiden. Doch die 330 Delegierten schenken sich nichts: Als Ministerpräsident Markus Söder mit "You shook me all night long" von ACDC, und das noch dazu in der richtigen Lautstärke, angekündigt wird, schnellen sie von ihren Plätzen, standing ovations, rhythmisch klatschen sie den MP in den Saal.

Der Nürnberger, der gerne im Landkreis Neumarkt vorbeischaut, schüttelt Hände, hat den neuen und alten JU-Landesvorsitzenden an der Seite, Christian Doleschal und Hans Reichhart. Nach dem kurzen Bad in der Menge steht Söder am Mikro, dankt und bedankt sich bei allen.

Ministrerpräsident Markus Söder und Finanzminister Albert Füracker auf dem Weg in die Mehrzweckhalle in Freystadt. © Foto: Edgar Pfrogner



Er weiß, was er an der JU hat, fast schelmisch sagt er so nebenher, "auch danke für die Aktion mit den Schildern". Jeder weiß, was gemeint ist, Applaus brandet auf. Die JU hatte sich schon hinter Söder gestellt, als der noch weit vor dem Ziel war.

Und der schätzt das: Im Kurz-Interview vor dem Auftritt legt er, angesprochen auf Verkehrsminister Scheuers (immerhin auch CSU) Vorschlag der Besteuerung von Billig-Flügen Wert auf eines: Er wolle belohnen, nicht bestrafen. Das wird auf offene Ohren beim Nachwuchs treffen. Der Landes-Treff geht noch bis zum Sonntag, ein Höhepunkt wird die Wahl des neuen Landeschefs. Doleschal soll Reichhart ablösen.

Lokale Größen vor Ort: Neben Finanzminister Albert Füracker, der am Sonntag zum Kongress sprechen wird, waren Landrat Willibald Gailler und Freystadts Bürgermeister Alexander Dorr vor Ort, dazu noch viele JUler aus dem Landkreis, darunter auch der Neumarkter CSU-Stadtverbandsvorsitzende Marco Gmelch.

