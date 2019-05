Mit der Kombo in den Mai getanzt

Neumarkter feiern ausgelassen im Freiraum Walpurgisnacht - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Die Anziehungskraft der Oldie-Revival-Band "Die Kombo" bleibt ungebrochen, so platzte das Café Freiraum in Neumarkt an der Walpurgisnacht wieder aus allen Nähten.

Motiv: Auftritt Kombo im Freiraum, Tanz in den Mai, Party, Foto: Maria Krauß, Datum: 30.=4.2019, Ort: Neumarkt © Maria Krauß



Motiv: Auftritt Kombo im Freiraum, Tanz in den Mai, Party, Foto: Maria Krauß, Datum: 30.=4.2019, Ort: Neumarkt Foto: Maria Krauß



Kaum ein Zentimeter blieb zum Tanzen übrig, die Bedienungen hatten Mühe und Not, den Getränkenachschub durch die Feiermeute zu bringen, doch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Der traditionelle "Tanz in den Mai" mit Helmut Habel (Gitarre), Oskar Reitmaier (Bass), Bernhard Lehmeier (Schlagzeug), Hans Lang (Keyboard) und Sepp Lang (Gesang) war wieder einmal eine Party der Spitzenklasse.

Hits querbeet durch die Musikgeschichte wie "Achy Breaky Heart" von Billy Ray Cyrus oder "Sexy" von Marius Müllern Westernhagen und noch viel mehr heizten den Tanzbegeisterten andauernd ein. Der Start in den Wonnemonat mit dem eingespielten Team war wie immer ein voller Erfolg und sogar vor dem Café hielten sich viele Gäste auf.

Maria Krauß