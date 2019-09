Mit Panzergeschoss zur Neumarkter Polizei

68-Jähriger hatte Munition in Schmellnricht aufgesammelt - vor 17 Minuten

FREYSTADT - Ein 68-Jähriger fand am Dienstag in Schmellnricht (Gemeinde Freystadt) ein bereits abgefeuertes Panzergeschoss.

Der Finder brachte das Geschoss auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Neumarkt. Laut Mitarbeiter der Sprengmittelbeseitigung geht von dem Geschoss keine Gefahr mehr aus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei dringend darauf hin, dass derartige Gegenstände unbedingt liegen gelassen werden sollten, da hier nur Spezialisten die Gefahr, welche von solchen Sprengmitteln/Munitionen ausgehen, einschätzen können. Um telefonische Mitteilung über den Fundort an die Polizei wird in solchen Fällen gebeten.

