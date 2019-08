Mit Tüte über dem Kopf: Mann erbeutete Geld in Tankstelle

Er hielt dem Personal eine Waffe hin und sackte mehrere hundert Euro ein - vor 0 Minuten

NEUNBURG VORM WALD - Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Hinweise zu folgendem Vorfall: Am Montag, 19. August, hat gegen 10.50 Uhr ein bislang Unbekannter unter Vorhalt einer Waffe in einer Tankstelle in der Amberger Straße in Neunburg vorm Wald mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Täter ist flüchtig.

Der Mann flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er hatte bei der Tat eine Tüte über den Kopf gezogen. Er wird auf 1,80 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt geschätzt. Außerdem spitzten rotblonde Haare und ein Vollbart durch die Tüte.

Er soll weiße Turnschuhe, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und eine ärmellose Jacke mit Totenkopfaufdruck auf der Rückseite getragen haben.

Obwohl sofort eine Fahndung eingeleitet wurde, verliefen die Ermittlungen bislang ergebnislos. Deshalb bittet die Kripo Amberg nun um Hinweise: Tel. (0 96 21) 8 90-0.

nn/aha