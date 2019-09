Mittelschule West hat 238 Schülern

NEUMARKT - Insgesamt werden zehn Klassen an der Mittelschule West in Neumarkt ins Schuljahr 2019/20 gehen.

So soll es sein: Ein Schüler meldet sich. Foto: Armin Weigel/dpa



Für 26 Schüler der 5. Klasse ist am Dienstag, 10. September, der erste Schultag. Sie treffen sich um 8 Uhr in der Aula der Schule zu einer kurzen Begrüßung durch die Schulleitung und ihren Lehrer Christian Schmidmeister.

In den Klassen der Mittelschule West unterrichten folgende Klassenleiter: Christian Schmidmeister (5), Alexandra Rappl (6), Oliver Hegelheimer (7a), Susanne Hoffmann (7b), Rosemarie Kast (8), Alois Dorner (9), Verena Köhler (M9), Bastian Dürr (M10a), Bettina Seitz (M10b) und Melanie Hummel (Deutschklasse).

Zusätzlich unterrichten ohne Klassenführung Andrea Lehmeier, Alexandra Wienziers, Rieke Schapka, Konrektorin Nora Federsel und Schulleiter Alwin Ferstl. Den kirchlichen Religionsunterricht übernehmen Johannes Bayerl, Barbara Wittmann und Jutta Schmidt.

Melanie Köhler, Armin Harmidian, Maria Weßling und Tatjana Späth sind weiterhin an der Schule, Julia Mayer und Katrin Heumann kommen neu hinzu. Zusätzlich unterstützt Annegret Neumeyer. Als mobile Reserven sind Monika Pauli und Susanne Reuschl der Schule zugeteilt.

Für die Schüler beginnt der Unterricht an der Mittelschule West am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr und endet an diesem Tag um 11.20 Uhr. Die Lehrer treffen sich am 9. September zur Anfangskonferenz um 9 Uhr. Der Gottesdienst findet am Freitag, um 8.30 Uhr in St. Walburga in Holzheim statt. Die offene Ganztagbetreuung beginnt am 16. September.

