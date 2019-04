Motocross-Fahrer flüchtet über Gehweg vor Polizei

Amberg: Fußgänger retteten sich mit Sprung zur Seite - vor 1 Stunde

AMBERG - In Amberg hat ein Motorradfahrer auf der Flucht vor der Polizei mehrere Fußgänger in Gefahr gebracht.

In Amberg fiel der Fahrer einer Motocrossmaschine unangenehm auf. © André De Geare



In Amberg fiel der Fahrer einer Motocrossmaschine unangenehm auf. Foto: André De Geare



Am Samstag um 18.15 Uhr fiel einer Streife der PI Amberg eine orangefarbene Cross-Maschine auf, die in der Regensburger Straße mit hochgebogenen Kennzeichen am Streifenwagen vorbei fuhr. Nachdem die Polizeibeamten dem Fahrer das Anhaltesignal gaben flüchtete dieser über die Sandstraße und bog an der Kurve kurz vor dem Bahnübergang nach links in den parallel zu den Gleisen verlaufenden Fußweg ein.

Dort setzte er seine Flucht fort, fuhr mit hoher Geschwindigkeit am dortigen Kinderspielplatz vorbei und entkam schließlich über Fußwege im Milchhofviertel, die für den Streifenwagen nicht passierbar waren. Im Bereich des Kinderspielplatzes mussten mehrere Fußgänger vor dem Flüchtenden zur Seite springen. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück niemand. An der Cross-Maschine war ein Kennzeichen beginnend mit NEN (Neunburg vorm Wald, Lkrs. Schwandorf) angebracht.

Im Rahmen der Fahndung wurde ein anderer Motorradfahrer kontrolliert, der angab von einem größeren, über eine Whatsapp-Gruppe organisierten Motorradtreffen, zu kommen. Die PI Amberg ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr und Kennzeichenmissbrauch.

Zeugen, welche die Flucht des Motocross-Fahrers beobachtet haben, Angaben zum Motorradtreffen machen können sowie Personen, die durch die Fahrweise im Bereich des Kinderspielplatzes gefährdet wurden werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Amberg unter Telefon (09621) 890-320 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.