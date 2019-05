Motocrosser am Dillberg liefern Polizei wilde Verfolgungsjagd

POSTBAUER-HENG - Ein 38-jähriger illegaler Motocrosser ist bei der Flucht vor der Polizei am Dillberg gestürzt.

Eine Polizeistreife hatte am Montagabend drei Personen bemerkt, die mit ihren Motocrossmaschinen von Postbauer-Heng in Richtung Dillberg auf einem Feldweg parallel der B8 fuhren. An allen drei Krads war kein Kfz-Kennzeichen angebracht.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die drei Motorradfahrer flüchteten in Richtung Buch über die Bucher Straße querfeldein und hielten trotz mehrmaliger Aufforderung durch Martinshorn und Blaulicht nicht an. Bei der Flucht verlor ein 38-Jähriger die Kontrolle über sein Krad und stürzte in einen Grünstreifen. Die Beamten konnten ihn nach einem weiteren Fluchtversuch festnehmen. Die beiden anderen Fahrer entkamen.

