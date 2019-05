Motorräder kollidieren bei Ausfahrt bei Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG - Bei der traditionellen Motorrad-Ausfahrt am 1. Mai, die von Nürnberg nach Weltenburg führt, ist es auf der B8 zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrer war im Pulk mit seiner Maschine auf ein vorausfahrendes Motorrad aufgefahren, stürzte und verletzte sich.

Während einer Motorradausfahrt in der Oberpfalz ist es bei Postbauer-Heng zu einem Zusammenstoß gekommen. © Wolfgang Fellner



Die Zuschauer in Postbauer-Heng, die sich an der B8 aufgereiht hatten, um den Motorradfahrern auf ihrem Trip von der Münchener Straße in Nürnberg nach Weltenburg zu zu winken, wunderten sich: Plötzlich ging die Sirene, dann rollten die Postbauer-Henger Feuerwehren los Richtung B8. Und es kamen fast keine Motorräder mehr.

Was war passiert? Als ein Pulk mehrerer Motorräder den Espenpark über Postbauer-Heng passierte, bremste ein Fahrer in der Gruppe ab, ein ihm nachfolgender Biker konnte nicht mehr reagieren und krachte ihm ins Heck. Der Mann zog sich beim Sturz Verletzungen zu, wie schwer diese sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Etliche Teilnehmer der Ausfahrt umfuhren die Unfallstelle deshalb über die Radwege. Auf ihrem Weg durch den Landkreis Neumarkt standen überall Menschen an den Fahrbahn-Rändern und bestaunten die schweren Maschinen, teils hatten sie es sich in Liegestühlen oder auf Decken gemütlich gemacht.

Allerdings: Es werden weniger, sagte ein Biker, der schon mehrmals mitgefahren ist. Die Reihen zwischen den Maschinen lichten sich.

