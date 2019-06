Motorradfahrer übersieht Transit: Kollision in der Kreuzung

Rettungshubschrauber brachte Biker ins Krankenhaus - vor 2 Stunden

KRÜMREUTH - Er war mit einer Gruppe Motorradfahrer unterwegs, als er in eine Kreuzung einfuhr und dabei einen querenden Ford Transit übersah: Ein 38-jähriger Biker ist am Sonntagmorgen bei einem selbst verschuldeten Unfall mittelschwer verletzt worden.

Am Pfingstsonntag gegen 10.30 Uhr übersah ein 38-jähriger Biker bei Krümreuth (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Ford Transit, als er selbst mit seiner Maschine in eine Kreuzung einfuhr. Der Mann stürzte vom Motorrad und zog sich dabei laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort war auch die Feuerwehr im Einsatz.