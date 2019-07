Motorradkontrolle in Neumarkt: Elf Bikes mit Mängeln oder Veränderungen

NEUMARKT - Am späten Nachmittag des 25. Juli und am Nachmittag des 28. Juli führte die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberpfalz zusammen mit Beamten der PI Neumarkt auf der Staatsstraße 2260 (Weißmarter) und an der Bundesstraße 8 bei Pölling Motorradkontrollen durch.

Polizeikelle © News5



Bei den zwei jeweils fünfstündigen Aktionen wurden insgesamt 113 Motorradfahrer kontrolliert. Neben der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand der Fahrzeuge gelegt.

Dabei wurde festgestellt, dass elf Fahrzeuge technische Mängel beziehungsweise Veränderungen aufwiesen und demnach die Betriebserlaubnis erloschen war. Gegen diese Fahrer wird eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. Außerdem musste neun von ihnen auch die Weiterfahrt untersagt werden.

Einen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs. Außerdem führten vier Fahrer die notwendigen Fahrzeugdokumente nicht mit.

