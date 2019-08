Motorradunfall bei Deining: Zwei 19-Jährige schwerst verletzt

Ein Autofahrer übersah die Beiden beim Abbiegen auf der Staatsstraße 2660 - vor 52 Minuten

DEINING - Vermutlich wegen der untergehenden Sonne kam es bei Tauernfeld (Deining) am Mittwochabend zu einem schweren Motorradunfall. Zwei 19-Jährige wurden dabei schwerst verletzt, sie schweben in Lebensgefahr.

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer ein Motorrad. Der 19-Jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia wurden schwerst verletzt, sie schweben in Lebensgefahr. Hinweis: Auf dem Foto wurden persönliche Gegenstände der Beteiligten gepixelt. © Pressefotografie Andy Eberlein



Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer ein Motorrad. Der 19-Jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia wurden schwerst verletzt, sie schweben in Lebensgefahr. Hinweis: Auf dem Foto wurden persönliche Gegenstände der Beteiligten gepixelt. Foto: Pressefotografie Andy Eberlein



Am Mittwochabend befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner Sozia im selben Alter die Staatsstraße 2660 von Neumarkt in Richtung Deining. Zeitgleich näherte sich ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem VW Golf auf der Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Abzweigung nach Tauernfeld bog der Golf-Fahrer nach links ab und übersah dabei den heranfahrenden Motorradfahrer. Das Motorrad prallte frontal in die Seite des Wagens.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Motorradfahrer und seine Sozia von der Maschine geschleudert. Beide erlitten schwerste Verletzungen und schweben nach aktuellem Stand in Lebensgefahr. Sie wurden in die umliegenden Kliniken gebracht. Der Fahrer des Golfs erlitt einen Schock und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch nn