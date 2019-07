Musikalisches Picknick im Park in Woffenbach entfällt

Veranstalter sagen wegen schlechter Wetterprognose ab - vor 18 Minuten

NEUMARKT/WOFFENBACH - Das Picknick im Park, für heute Abend, 27. Juli, in Woffenbach terminiert, entfällt: Die Wetterprognosen verheißen nichts Gutes, sagen die Veranstalter.

Nachdem für heute Abend Regenschirme statt Sonnenbrillen angesagt sind, haben die Veranstalter das Picknick um eine Woche verschoben. © Renate Wohlrath



Zum vierten Mal sollte die Sause im Woffenbacher Schlosspark steigen. Die Organisatoren Gisela und Günther Stagat sowie die Band Doch daraus wird nun nichts: DeAndern hatten zu einem gemütlichen Abend in den Schlosspark geladen.

Doch daraus wird nun nichts: Die Wetterprognosen verheißen nichts Gutes. Doch verschoben ist nicht aufgehoben. Der neue Termin steht bereits: Nun soll die Party eine Woche später, am Samstag, 3. August,m um 18 Uhr über die Bühne gehen.

Und dann gilt wieder: Wie in den letzten Jahren auch, bringt jeder sein Essen und Trinken selber mit. Mit Musik aus den vergangenen 40 Jahren werden die Gäste bei dann hoffentlich gutem Wetter unterhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden für die beiden Woffenbacher Kindergärten sind willkommen. In den letzten drei Jahren konnten so fast 5000 Euro an die Kindergärten in Woffenbach sowie andere gemeinnützige Institutionen weitergegeben werden.