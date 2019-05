Nach Messerstichen in Oberpfalz: 14-Jähriger notoperiert

REGENSBURG - Ein 14-Jähriger ist am späten Montagabend in einem Schnellrestaurant in der Regensburger Innenstadt vermutlich mit einem Messer verletzt worden. Die Freunde des Jungen brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

Der 14-Jährige ist gegen 21.30 Uhr in der Regensburger Maximilianstraße vor einem Schnellrestaurant vermutlich mit einem Messer niedergestochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte ein Tatverdächtiger am frühen Dienstagmorgen festgenommen werden.

Der Verletzte wurde nach bisherigen Erkenntnissen von Freunden in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er notoperiert werden musste. Die Polizei, die erst eine Stunde nach der Tat verständigt wurde, ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Unklar ist das Motiv des Täters sowie der Ablauf der Tat. Zudem konnte die Polizei keine Auskunft zum aktuellen Zustand des Jugendlichen geben.

