Nach nächtlichem Ausflug: Polizei bringt vier Ausreißer-Ponys zurück

Radio-Hinweise in der Nacht - Ausreißer wieder auf der Weide - vor 23 Minuten

SCHNAITTENBACH - Vier entlaufene Ponys hielten die Beamten der Polizeiinspektion Amberg in der Nacht auf Donnerstag auf Trab. Die kleinen Pferde waren ausgebüxt und liefen durch Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach).

Die Polizei eskortierte die entlaufenen Ponys durch Schnaittenbach. © Polizei Amberg



Langeweile in der Provinz? Das wollten vier Ponys wohl nicht akzeptieren und unternahmen einen nächtlichen Ausflug durch die 4000-Einwohner-Gemeinde Schnaittenbach. Dort liefen sie gegen 2 Uhr in der Nacht an der Hauptstraße entlang und am Rathaus vorbei. Schließlich konnte die Polizei zusammen mit den Eigentümern die Tiere wieder einfangen. Zuvor wurden Verkehrs-Warnhinweise im Radio verbreitet, um die Autofahrer zu sensibilisieren.

"Zu Schaden kamen weder Mensch noch Tier und die Ausreißer verweilen wieder glücklich auf ihrer Weide", schrieb die Polizei in ihrem Bericht.

tok