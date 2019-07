Nach Unfall: Junge Fußballer aus Wendelstein unter Schock

FREYSTADT - Dramatisches Ende eines Ausflugs in die Landeshauptstadt: Ein Bus mit Nachwuchskickern aus Wendelstein ist in Reckenstetten von einem Pkw gerammt worden, die Feuerwehren aus Rohr und Freystadt waren im Einsatz.

Unfall direkt an der Landkreisgrenzen: Ein Opel wurde beim Linksabbiegen von einem VW-Bus an der Hinterachse erwischt. Foto: Foto: Anne Schöll



Die Betreuer und Eltern der Jugendfördergemeinschaft Wendelstein kamen von einem Fußballspiel bei einem befreundeten Verein in München und fuhren mit elf- und zwölfjährigen Jungs an Bord auf der A 9 heimwärts. Nach der Meldung eines Staus zwischen Allersberg und Feucht verließen sie an der Ausfahrt Hilpoltstein die Autobahn und wollten auf der Landstraße weiterfahren.

Das Navi lotste sie über Ebenried nach Reckenstetten an der Landkreisgrenze bei Freystadt. Dort, an der Abzweigung nach Allersberg, übersah ein Opelfahrer beim Linksabbiegen einen VW-Bus des JFG-Trosses. Der VW touchierte den Opel an der hinteren Achse. Der drehte sich und landete im Straßengraben.

Die Bilanz: Zwei Verletzte, die in ein Nürnberger Klinikum gebracht wurden, ansonsten Blechschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Rohr sorgte für die Verkehrsregelung, die Stützpunktwehr Freystadt für die Einsatzarbeiten direkt am Unfallort.

