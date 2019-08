Nachtbusse fahren zum Jura-Volksfest

Linien verkehren im Landkreis - Tagesticket kostet 2,50 Euro - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Die sechs Nachtbuslinien des Landkreises Neumarkt sind auch während des Jura-Volksfestes unterwegs. Sie fahren am Freitag und Samstag, 9./ 10. August, am Montag, 12. August, am Mittwoch, 14. August sowie am Freitag und Samstag, 16./17. August. Während des Volksfestes gilt ein Sonderfahrplan.

Die Organisatoren der Nachtbuslinie von Stadtwerken und Landratsamt machten auf ihr Angebot aufmerksam.



Besucher sollten jedoch aufpassen: In Neumarkt wird die Haltestelle „Kurt-Romstöck-Ring“ angefahren, nicht mehr die Haltestelle „Parkplatz Festplatz“.

Ein Tagesticket für 2,50 Euro ist beim Busfahrer erhältlich und für Hin- sowie Rückfahrt gültig. Die Fahrpläne sind über die Internetseite www.landkreis-neumarkt.de/nachtbus abrufbar.

nn