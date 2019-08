Nächtlicher Ausflug von vier Ponys

SCHNAITTENBACH - Der nächtliche Ausflug von vier Kleinpferden hat in Schnaittenbach in der Oberpfalz die Polizei und die Eigentümer in Atem gehalten.

Stadtfreigang: die Schnaittenbacher Ponys nach der "Festnahme" durch die Polizei. © Polizei Amberg



"Kein Hase, kein Ochse, kein Schwan!", heißt es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Amberg. Diesmal waren entlaufene Ponys unterwegs und hielten die Polizisten auf Trab. Durch Schnaittenbach auf der Hauptstraße und auch am Rathaus vorbei ging der nächtliche Ausflug der vier Ponys am. Dann konnten sie in Kooperation mit den Eigentümern wieder eingefangen werden.

Zeitweise wurden Verkehrs-Warnhinweise im Radio verbreitet, um die Autofahrer zu sensibilisieren. Zu Schaden kamen weder Mensch noch Tier - und die Ausreißer verweilen wieder glücklich auf ihrer Weide.