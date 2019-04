Nahe Neumarkt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Beifahrerin wurde mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen - vor 39 Minuten

OBERÖLSBACH - Ein starker Hagelschauer auf der A3 zwischen Oberölsbach und Neumarkt hat am Sonntag gegen 12 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall geführt. Ein Mercedes, der mit zwei Personen besetzt war, fuhr auf einen Bus auf.

Bei einem schweren Unfall auf der A3 zwischen Oberölsbach und Neumarkt wurden am Sonntag nach ersten Informationen zwei Personen schwer verletzt. © To/Ma Eberlein

Bei einem schweren Unfall auf der A3 zwischen Oberölsbach und Neumarkt wurden am Sonntag nach ersten Informationen zwei Personen schwer verletzt.

Nach ersten Informationen hat sich der Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Passau ereignet. Zwischen Oberölsbach und Neumarkt sorgten starke Hagelschauer für schlechte Sicht und schwierige Verkehrsbedingungen. Ein Mercedes geriet deshalb ins Schleudern und prallte auf einen vor ihn fahrenden Bus. In dem Reisebus saßen nach ersten Informationen mehrere Personen.

Die Insassen des Mercedes wurden eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die A3 war zwischenzeitlich komplett gesperrt, später wurde eine Fahrbahn wieder freigegeben.

Bilderstrecke zum Thema

Am Sonntagmittag ist ein Mercedesfahrer mit seinem Wagen bei starkem Hagelschauer ins Schleudern gekommen. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen vor ihn fahrenden Bus. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Mercedes schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die A3 war für einige Zeit komplett in Fahrtrichtung Passau gesperrt.