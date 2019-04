Navi lenkt 40-Tonner in den tiefen Wald

Fahrer vertraut der Technik, bis es weder vor noch zurüvk ging - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein 40-Tonnen-Lkw mit Anhänger hing in einem unwegsamen Wald bei Regensburg fest. Feuerwehr und eine Spezialfirma mussten das Gespann bergen

Grund der Irrfahrt liegt in der wohl unzulänglichen Software des Navigationssystems, berichtet die Polizei. Dieses leitete den Koloss über Kager in Richtung Regensburg. Der Fahrer ignorierte ein Verbotszeichen, schrammte auf dem immer unwegsamer werdenden Feldweg an Wildschutzzäunen und Bäumen entlang und verkeilte sich schließlich unter einem starken Ast.

Der steckengebliebene Lkw mit Anhänger wird derzeit unter Einbindung eines Fachmanns einer Bergefirma unterstützt von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Hierzu muss der Anhänger abgehängt, der Ast darüber abgesägt, das gesamte Gespann mittels Seilwinden stabilisiert werden, so dass dann das Zugfahrzeug alleine seinen beschwerlichen Weg in Richtung Nürnberger Straße fortsetzen kann.

Wie der Anhänger geborgen wird, stand am Mittwochabend noch nicht fest. Am Lkw samt Anhänger ist bereits immenser Schaden am Unterboden, Trittbleche, Aufbau entstanden. Zusammen mit den Fremdschäden beläuft sich dieser nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.

