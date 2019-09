Neuem Pfarrer gefällt Vielfalt der Neumarkter Gemeinde

Der evangelische Geistliche Andreas Grell hat Schwerpunkt bei Kindern, junge Familien und Jugend - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vor drei Tagen hat Andreas Grell mit seiner Frau die Wohnung in Neumarkt bezogen. Gestern war sein erster offizieller Arbeitstag im evangelischen Zentrum. Pfarrer Martin Hermann zeigte seinem jungen Kollegen die Räume, klärte einige organisatorische Dinge etwa die Zugänge zum Datennetz.

Pfarrer Andreas Grell hat seinen Dienst in der evangelischen Gemeinde angetreten. Sein erster Gottesdienst in der Christuskirche ist der Familiengottesdienst am 15. September. Die feierliche Einführung ist eine Woche später. © Foto: André De Geare



Pfarrer Andreas Grell hat seinen Dienst in der evangelischen Gemeinde angetreten. Sein erster Gottesdienst in der Christuskirche ist der Familiengottesdienst am 15. September. Die feierliche Einführung ist eine Woche später. Foto: Foto: André De Geare



"Ich bin so herzlich und freundlich begrüßt und aufgenommen worden", sagt Grell. Seit Mai stand fest, dass nach langen Vakanzen tatsächlich wieder alle vier evangelischen Pfarrstellen besetzt sind. Und schon bei seinen bisherigen Kurzaufenthalten in der Gemeinde, damals noch als Besucher, spürte der 34-Jährige "die Freude, dass ich da bin."

Die Arbeit mit Kindern, jungen Familien und Jugendlichen wird den Schwerpunkt seiner Gemeindearbeit bilden. "Das erste große Projekt wird der ökumenische Kinderbibeltag am Buß- und Bettag sein."

Vorher finden noch zwei Familiengottesdienste statt: Am Sonntag, 15. September, zum Schulanfang und am 6. Oktober. "Ich verschaffe mir erst einmal ein Bild, was es gibt und wie es läuft und werde dann versuchen, das Angebot weiter zu entwickeln. Mit dem Team der "Sonntagsfreunde" gab es ein erstes Treffen.

Auch die Kinderbibelwoche, kurz: Kibiwo, nach Ostern steht dann unter seiner Leitung. "Eine ganze Woche ist für mich Neuland", gibt Grell zu, der aus seiner bisherigen Arbeit nur Kinderbibeltage kennt. Doch der junge Pfarrer vertraut auf das große Team, das hinter der Kibiwo steht. "Ich freue mich darauf."

Ein Jahr, um Jugendliche zu begeistern

In der Jugendarbeit sieht Grell eine große Herausforderung für die Gemeinden. "Wir haben im Konfirmandenkurs ein Jahr, um eine persönliche Beziehung zum Glauben und zur Kirche aufzubauen," sagt Grell. "Wenn in dieser Zeit nicht rüberkommt, dass der Glaube wichtig ist für das Leben, können wir die Jugendlichen auch nicht begeistern."

Die aktuellen Konfirmandenkurse laufen ja schon seit dem Frühsommer. Deshalb steigt Grell zunächst beim Kurs von Pfarrer Martin Hermann mit ein, wird die Jugendlichen auf dem Weg begleiten. Beim Lebensbezug des Konfi-Kurses setzt Grell auch auf die ehemaligen Konfirmanden, die als Betreuer im Team sind. "Sie haben eine andere Ansprache für die Jugendlichen als wir erwachsenen Amtspersonen und sind so ein Vorbild, was der Glaube für einen Jugendlichen bedeutet."

In der evangelischen Landeskirche gibt es derzeit viele offene Stellen für junge Pfarrer, weshalb also Neumarkt? "Mir gefällt die Vielfalt in der Gemeinde", sagt Grell. Zunächst sei der erste Eindruck durch die Webseite gleich sehr positiv gewesen. Und dann habe er festgestellt: Es gibt Angebote für Alt und Jung, ganz verschiedene Kreise und Gruppen. "Es sind viele Möglichkeiten vorhanden, wo Menschen andocken können, was sie für sich auch suchen."

Wobei Grell sich auch selbst als einen Suchenden bezeichnet, was Gott und den Glauben angeht. Wobei ihm die spirituelle Seite des christlichen Glaubens sehr wichtig ist. So war er mehrfach in Taizé, als Jugendlicher und als Betreuer von Jugendgruppen, wo er tiefe Erfahrungen gemacht hat.

Der Beruf des Pfarrers ist Grell, 1984 in Bamberg geboren und in einem kleinen Dorf an der Grenze zwischen Ober- und Unterfranken aufgewachsen, nicht in die Wiege gelegt worden. "Ich komme aus einer christlichen Familie, bin aber der erste Pfarrer."

"Ich möchte den Glauben weitergeben"

Die Entscheidung fiel während des Zivildienstes in der Freizeit- und Tagungsstätte des CVJM in Altenstein. Er habe tatsächlich eine Art Berufung gespürt. "Ich merkte, dass ich viel mit Menschen zu tun haben und den Glauben weitergeben möchte."

Doch wie ist es mit der anderen Seite des Pfarrerberufs, der als Seelsorger mit Tod, Krisen und Einsamkeit zu tun hat? Grell kennt beide Seiten. In Schweinfurt war er nicht nur Jugendpfarrer, sondern hat auch fünf Seniorenheime betreut. Eine wichtige und gute Erfahrung. "Es macht mir Freude, Menschen in allen Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen."