Neues Dach teuer bezahlt

Polizei warnt Hausbesitzer vor Haustürgeschäften - vor 31 Minuten

KÜMMERSBRUCK - Betrügerische Dachdecker haben ein 87-Jährige kräftig übers Ohr gehauen.

Polizei Foto: Symbolbild/dpa



Unbekannte Männer klingelten bei mehreren Kümmersbrucker Hausbesitzern und boten Dachdeckerarbeiten an. Den Männern gelang es offenbar eine 87-jährige Anwohnerin der Siedlerstraße zu überreden, ein neues Dach auf ihrer Garage verlegen zu lassen.

Die anfänglich angegebenen Kosten im dreistelligen Euro-Bereich haben sich nach Beendigung der Arbeit mehr als verdoppelt. Die Geschädigte bezahlte schließlich 2000 Euro an die Männer.

Einer Bekannten der 87-Jährigen fielen die Männer beim Abrücken auf. Sie konnte sich ein Teilkennzeichen des silbernen Kastenwagens, möglicherweise eines Fiat Ducato merken. Dieses hatte als Anfangsbuchstaben ein „B“ und am Ende drei Ziffern. Die vier Männer trugen Handwerkerkleidung, waren etwa 30 Jahre alt und sprachen deutsch mit ausländischen Akzent. Die Geschädigte erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Leistungsbetruges.



Die Polizei warnt vor derartigen Haustürgeschäften. Oft wird mit günstigen Angeboten zur Dachsanierung gelockt. Nach Beendigung der Arbeiten vervielfacht sich jedoch der Preis, den die Geschädigten infolge des Redegeschicks der Täter zahlen. Die Arbeiten werden oftmals nicht fachmännisch erledigt. In zurückliegenden Fällen wurde auch bekannt, dass die entstandenen Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt sondern in umliegenden Wäldern abgeladen wurden.