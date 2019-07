Neumarkt: 34 Wohnungen an der Regensburger Straße

NEUMMARKT - In der Regensburger Straße stand einst die Wiege der Bauunternehmung Klebl: Jetzt wird die Firma auf dem weitläufigen Areal an der Regensburger Straße 34 Wohnungen samt Tiefgarage und zwei Stadthäuser errichten.

Noch ist der gute Neumarkter Sand auf dem leergeräumten Grundstück in der Regensburger Straße zu sehen. Die Bauunternehmung Klebl will dort 34 Wohnungen, eine Tiefgarage und zwei Stadthäuser errichten. © Foto: Wolfgang Fellner



Die Pläne werden in der Sitzung des Bausenats am Donnerstag, 18. Juli, ab 17.15 Uhr, präsentiert. Nach vielen Gesprächen mit der Verwaltung, heißt es bei Klebl, habe man nun eine Form gefunden, um das Projekt umzusetzen. Auf dem Areal hatte Klebl einst als kleines Maurerunternehmen begonnen.

In den vergangenen Monaten waren sämtliche Bauten auf dem Areal plattgemacht und entsorgt worden. Im Frühjahr ist mit dem Baubeginn zu rechnen, heißt es, es werden bis zu neun Millionen Euro investiert. Ein Teil der Eigentumswohnungen wird von Investoren übernommen, der andere verkauft.

Das Klebl-Projekt ist nur eines von elf Themen, mit denen sich der Bausenat beschäftigt. Außerdem geht es um einen Stauraumkanal in der Woffenbacher Straße, eine Interims-Kita in der Brunnenstraße und um einen Holzlagerplatz der Firma Pfleiderer. Der Bebauungsplan für das alte Edenharder-Areal am Blomenhof ist ebenso Thema wie die Beplanung am Parkplatz beim Ostendorfer-Gymnasium sowie beim Toom-Markt.

Diskussionsbedarf wird es sicherlich bei der Gestaltungsfibel für die Altstadt geben, die schon mehrfach an die Verwaltung zurückging.

WOLFGANG FELLNER UND HAUKE HÖPCKE