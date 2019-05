Neumarkt: Diebesgut gut versteckt

NEUMARKT - Kleber in der Hose, Creme im Dekolletee: Ein 74-Jähriger wollte in Neumarkt beim Einkaufen den Kleber nicht zahlen, und eine 64-Jährige versuchte, Kosmetik zu stehlen.

Symbolbild © mk



Ein 74-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er in einem Verbrauchermarkt in der Dreichlingerstraße einen Sekundenkleber aus der Verpackung nahm und diesen in seine linke Hosentasche steckte. Als er den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen, hielt ihn der Hausdetektiv auf. Der Beuteschaden liegt bei etwa 5 Euro.

Eine 64-jährige Frau wurde in einer Drogerie in der Langen Gasse in Neumarkt aufgehalten, als sie die Filiale verlassen wollte. Die Frau hatte eine Augencreme im Wert von rund 20 Euro in ihrem Ausschnitt versteckt.

