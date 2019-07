Neumarkt: Grundschule Bräugasse größer und schöner

In der Grünbaumwirtsgasse ist der Erweiterungsbau mit neuen Klassenzimmern und Hort fast fertig - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach fast zwei Jahren Bauzeit werden die Arbeiten für die Erweiterung der Grundschule Bräugasse und den Neubau eines Kinderhortes an der Grünbaumwirtsgasse demnächst abgeschlossen. Das 4,8-Millionen-Euro-Projekt bleibt im Kostenrahmen.

Projektleiter Markus Kraus (3.v.re.) und Architekt Wolfgang Knychalla (2.v.re.) führten Kämmerer Raimund Tischner, Thomas Kautnik vom Hochbauamt, Schulleiterin Tanja Kölbel, Oberbürgermeister Thomas Thumann und Stadtbaumeister Matthias Seemann (v.li.) durch den Erweiterungsbau der Grundschule Bräugasse. © Foto: André De Geare



"Das ist eine hohe Investition für unsere Kinder und die Familien", sagte Oberbürgermeister Thomas Thumann bei einem Baustellenrundgang mit Schulleiterin Tanja Kölbel, Kämmerer Raimund Tischner, Stadtbaumeister Matthias Seemann, Architekt Wolfgang Knychalla, Projektleiter Markus Kraus und Thomas Kautnik vom städtischen Hochbauamt.

Die Fassade des Neubaus ist ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer Betonwand und davor gemauerten Kalksandsteinen besteht, die noch verputzt werden. © Foto: André De Geare



"Alleine in meiner Amtszeit haben wir weit über 50 Millionen Euro nur in den Bereich Schule und schulische Betreuung investiert. Rund um die Grundschule Bräugasse werden es am Ende der jetzigen Maßnahme insgesamt über acht Millionen Euro sein, mit denen wir diese Schule zur Ganztagsschule umgebaut, saniert und erweitert und den Kinderhort dazugestellt haben", sagte Thumann.

Die Bauarbeiten hatten 2014 begonnen und zogen sich folglich in drei Abschnitten über fünf Jahre hin. Zuerst wurden in der ehemaligen Hausmeisterwohnung eine Mensa und eine Küche eingerichtet. Es wurden Räume für die Mittagsbetreuung geschaffen. Im Dachgeschoss, wo früher das Stadtarchiv war, wurden die Bibliothek, ein Ruheraum und die Lernwerkstatt eingerichtet. Ab 2015 kamen Klassen- und Differenzierungsräume für den Ganztagsunterricht dazu. Der Brandschutz wurde aktualisiert, neue Fluchtwege geschaffen, die Räume der Schulverwaltung saniert.

Nun, im dritten Bauabschnitt, der 2017 begann, folgten der neue Kinderhort und weitere Räume für die Schule Bräugasse. Im Erdgeschoss sind für den Hort zwei Hausaufgaben- und zwei Gruppenräume untergebracht, 50 Kinder kommen hier demnächst unter. Im ersten Obergeschoss gibt es drei Klassenzimmer und einen Musikraum für die Schule. Im zweiten Obergeschoss befinden sich ein Werk- und Therapieraum für den Hort sowie zwei Mittagsbetreuungsräume und ein Textilraum für die Schule.

Alle Zimmer haben große Fenster, sind somit sehr hell, mit farbigen Naturkautschukböden und tageslichtgesteuerter LED-Beleuchtung ausgestattet und werden kontrolliert belüftet. Architekt Wolfgang Knychalla hob auch die Besonderheit der Fassade hervor, ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer Betonwand und davor gemauerten Kalksandsteinen besteht, die noch verputzt werden. "Dieses System ist viel dauerhafter, robuster und nachhaltiger als die übliche Wärmedämmung mit Styropor", sagte Knychalla und verteidigte auch nochmals das Erkerfenster, das von Flitz kritisiert worden war (wir berichteten).

"Die Stadt denkt eben in Jahrzehnten und investiert deshalb lieber ein bisschen mehr. Das ist auf lange Sicht billiger. Die Fassade steht auch in 100 Jahren noch wie am ersten Tag", kommentierte dies Stadtbaumeister Matthias Seemann.

Schulleiterin Tanja Kölbel bedankte sich bei allen Beteiligten für die "wunderbare Zusammenarbeit" und lobte die "stimmige Gestaltung" des Neubaus. "Hier werden sich die Kinder sicher zuhause fühlen."

CHRISTINE ANNESER