Neumarkt: Museum Lothar Fischer lädt zu kostenfreien Führungen

Besonderes Angebot am 8. September, dem "Tag des offenen Denkmals 2019". - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Am 8. September 2019 findet unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Das Museum Lothar Fischer, sonntags geöffnet von 11 bis 18 Uhr, bietet an diesem 8. September zwei kostenlose Führungen an.

Die „drei Reiter“ auf dem Residenzplatz kennt jeder Neumarkter. Sie sind eine Station des kunsthistorischen Rundgangs. © Foto: Museum Lothar Fischer



Um 11.15 Uhr wird Gertrud Kasper zum Thema "Kunst im öffentlichen Raum" lebendig informieren. Die Kunstvermittlerin wird sich bei ihrem Rundgang im Freiraum vornehmlich dem Werk des ehemaligen Hochschulprofessors Lothar Fischer rund um das Museum widmen und seine Großplastiken "Transparente Stehende", "Humpty-Dumpty" oder auch die "Drei Reiter" auf dem Residenzplatz in den Fokus der Betrachtung nehmen.

Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass Lothar Fischer (1933-2004), der in Neumarkt seine Kindheit und Jugendjahre verbrachte, heute zu den bedeutendsten figurativen Bildhauern der Gegenwart zählt.

Unbekannte Arbeiten

Im Anschluss an den Rundgang besteht die Möglichkeit, noch das zeichnerische Werk des Bildhauers in einer Überblicksausstellung im Museum zu entdecken. In dieser Jubiläumsschau, die ab Februar 2020 in München in der Akademie der Schönen Künste zu sehen sein wird, werden bislang unbekannte Papierarbeiten Fischers erstmals zu sehen sein.

Bedeutende Holzdrucke

Um 15 Uhr bietet das Museum Lothar Fischer eine Führung durch die Sonderausstellung "Rote Watte, Gustav Kluge – Druckstöcke und Holzdrucke" mit Edith Viezens-Kleinert an. Der Druck vom geschnittenen Holzstock spielt im Werk des 1947 in Wittenberg geborenen und heute in Hamburg lebenden Gustav Kluge eine wichtige Rolle.

Von den ursprünglichen etwa 190 Druckstöcken der Jahre 1983 bis 2019 entstanden kaum klassische Auflagen, vielmehr hat der Künstler nur wenige unikatäre Varianten abgezogen.

Folglich sind die im Museum Lothar Fischer präsentierten Druckstöcke eher als Holzreliefs begreifbar. Ihre Größe und Qualität lassen die Besucher immer wieder staunen, denn zunächst hat niemand wirklich eine Vorstellung von den Dimensionen und der Qualität dieser bedeutenden Werkgruppen. Der jahrhundertealten Technik des Holzschnitts hat der ehemalige Hochschulprofessor Gustav Kluge immer wieder überzeugend Neues abverlangt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

nn