Neumarkt: Parkende Autos beschmiert und beschädigt

Mehrere Fälle zwischen Weinberger Straße und Schweningerstraße - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Neumarkter Polizei verzeichnet eine Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Autos.

Am 15. Juli wurden in der Zeit von 18.50 bis 22.30 Uhr auf dem Johannisparkplatz in Neumarkt ein geparkter grauer Ford und ein weißer Audi mit einem Graffiti in Form eines roten "A" im Kreis besprüht.

In der Schweningerstraße wurde am 15. Juli zwischen 6.30 und 18.45 Uhr ein grauer Hyundai an der linken Fahrzeugseite zerkratzt.

In der Weinberger Straße ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen: Zwischen dem 12. Juli und dem 15. Juli beschädigte jemand einen braunen VW Bus. Ein Peugeot wurde am Samstag, 13. Jukli, zwischen 21 Uhr und Mitternacht an der Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Außerdem wurde bei einem VW, Sharan die gesamte Beifahrerseite verkratzt. Des Weiteren wurde ein grauer VW Touran beschädigt.

Hinweise bitte an die PI Neumarkt, (0 91 81) 48 85-0.

nn