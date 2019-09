Neumarkt sucht den "Fashion Star"

NEUMARKT - Vom 7. bis 13. Oktober findet in Neumarkt die Premieren-Ausgabe von "Food & Fashion – die Mode- und Genusstage" statt. "aktives Neumarkt" e.V. und das Stadtquartier Neuer Markt möchten dabei die Vielfalt der Neumarkter Geschäftswelt präsentieren und die beiden Themen "Essen" und "Mode" aufgreifen.

Neumarkts City-Manager Christian Eisner. © Foto: Christine Anneser



Zahlreiche Geschäfte haben sich Aktionen einfallen lassen und füllen damit die Thementage mit Leben. Diese reichen von Vorführungen und Verkostungen bis hin zu exklusiven Einblicken und besonderen Angeboten in den Geschäften.

Ergänzend zu den Aktionen in den Läden, werden während des Zeitraums mit dem "Genuss-Ticket" und der Suche nach dem Neumarkter "Fashion Star" zwei ganz besondere Aktionen organisiert. Mehrere Modenschauen im Neuen Markt runden das Programm ab.

Das Genuss-Ticket

Mit dem Genuss-Ticket können Kunden sich vom 10. bis 12. Oktober auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Neumarkter Innenstadt begeben. Acht Geschäfte laden ein, ausgewählte Köstlichkeiten zu probieren und Interessantes über diese zu erfahren.

Die Bandbreite reicht von deftigem Finger-Food und edlen Brotsorten über erfrischende Herbst-Getränke bis hin zu Fisch- und Nudel-Häppchen. Das Genuss-Ticket ist, solange der Vorrat reicht, zum Preis von 25 Euro, in der Neumarkter Tourist-Information in der Rathauspassage.

Shoppen mit 300 Euro

Vom 7. bis 10. Oktober werden vier Kandidaten mit je 300 Euro Shoppinggeld ausgestattet. Die Aufgabe lautet, in vier Stunden den perfekten Look – passend zum noch geheimen Motto – zu suchen, um die Fachjury und die Besucher der Thementage vom Outfit zu überzeugen. Die Siegerehrung findet am Samstag, 12. Oktober, im Rahmen der Herbstmodenschau im Neuen Markt statt. Als Preise winken Einkaufsgutscheine und der Titel des Neumarkter Fashion Stars.

Zur Unterstützung darf jeder Teilnehmer eine Shoppingbegleitung mitnehmen. Die Tour wird per Foto und Video dokumentiert und für das Publikums-Voting im Internet veröffentlicht. Bewerben können sich alle Modeinteressierten ab 18 Jahre aus Neumarkt und der Umgebung – egal welches Alter, welche Körper - oder Konfektionsgröße – noch bis zum 2. Oktober online auf www.einkaufsstadt-neumarkt.de/fashion.

Die Entscheidung, wer die vier Teilnehmer sind, wird am 4. Oktober getroffen. Die Kandidaten müssen am 5. Oktober Zeit für einen Pressetermin, vom 7. bis 10. Oktober Zeit zum Shoppen und Fotografieren, und am 12. Oktober Zeit zum Vorführen und für die Preisverleihung haben.

