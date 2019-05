Neumarkt trauert um Ehrenbürger Herbert Fischer

Fischer war 18 Jahre Landtagsabgeordneter für die CSU und 42 Jahre im Neumarkter Stadtrat - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt trauert um ihren Ehrenbürger Herbert Fischer, der am Mittwoch im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Im Jahr 2014 verlieh die Stadt Neumarkt Herbert Fischer in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenbürgerwürde. © Hubert Bösl



Fischer war 18 Jahre Landtagsabgeordneter für die CSU, 42 Jahre im Neumarkter Stadtrat und zwölf Jahre im Kreistag gewesen. Zudem war er in vielen Vereinen und Organisationen insbesondere im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig.

Als ehrenamtlicher Stadtrat von 1972 bis 2014 hat Fischer in verschiedensten Ausschüssen und Senaten gewirkt, zwölf Jahre im Verwaltungssenat, zwei Jahre im Bausenat, drei Jahre im Sportausschuss, 20 Jahre im Werksenat, zwölf Jahre im Rechnungsprüfungsausschuss, sechs Jahre im Zweckverband Sparkasse und zwölf Jahre als Aufsichtsrat bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neumarkt.

Herbert Fischer stand 2015 noch einmal auf der Bühne in der Jurahalle. Zwar nicht mit Dirigentenstab wie früher als Festreferent. Doch dafür mit einem jüngeren Ich, das die Besucher des Jura-Volksfetses grüßte. © Wolfgang Fellner



Von 1978 bis 1990 wirkte er auch als Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat und hat auf diese Weise viele Dinge mit vorangebracht. Auch als Referent im Stadtrat hat er sich große Verdienste erworben. Neben seiner Funktion als Partnerschaftsreferent für die neubegründete Städtepartnerschaft mit Issoire in Frankreich von 1972 bis 1978 hat er sich insbesondere als Festreferent große Verdienste erworben.

Herbert Fischer war "Mister Volksfest"

Von 1984 bis 2014 hat er diese Aufgabe erfüllt und das Neumarkter JURA-Volksfest und das Frühlingsfest überaus erfolgreich mit gestaltet. Gerade bei dem heute Abend beginnenden Frühlingsfest war er vor15 Jahren einer der Mitinitiatoren für die Einführung der Frühlingsfestausstellung, der Tierschau, des Eselrennens und weiterer zusätzlicher Messen. Auf diese Weise hat sich das Frühlingsfest seit 2004 stetig zu einem „kleinen Volksfest im Frühling“ entwickelt, zu dem imzwischen wesentlich mehr Besucher kommen als noch in früheren Jahren.

18 Jahre übte Herbert Fischer im Bayerischen Landtag sein Mandat als Abgeordneter aus. Dort hat er immer auch die Neumarkter Interessen verfolgt und positiv mit befördert. Zeitweise war er außerdem Sprecher der Oberpfälzer Abgeordneten, er war Mitglied im Landtagspräsidium, hat im Petitionsausschuss gewirkt und auch im sozialpolitischen Ausschuss sowie dem Finanz- und Haushaltsausschuss als Mitglied vieles umgesetzt. Im Neumarkter Kreistag war er ebenfalls Mitglied, von 2002 bis 2014. Neben seiner vielfältigen politischen Arbeit und seinem kommunalpolitischen Engagement war er auch in unzähligen Bereichen ehrenamtlich tätig.

Die Lebenshilfe Neumarkt gefördert

So engagierte er sich im Oberpfälzer Geriatrie-Verein, er war Mitglied im Landesgesundheitsrat, er hat sich für Behindertenbetreuung und die Pflegebereiche stark gemacht und die Lebenshilfe in Neumarkt mit gefördert. Sein Einsatz galt auch dem Verein „Die Brücke“, wo er zudem jahrelang Vorsitzender war, und er war z.B. im Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung. Darüber hinaus war Fischer in zahlreichen Vereinen in Neumarkt aktiv wie etwa bei der KAB, bei Kolping, bei den Schützen und vielen mehr.

Herbert Fischer hat für seine vielfältigen Verdienste zahlreiche Ehrungen erhalten. So wurde ihm 1993 die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze verliehen, 1997 bekam er die Goldene Stadtmedaille der Stadt Neumarkt und 2004 erhielt er den Bayerischen Verdienstorden. 2006 folgte die Verleihung der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber und 2010 die Kommunale Verdienstmedaille in Silber. Die Stadt Neumarkt hat das Lebenswerk von Herbert Fischer im Jahr 2014 mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde gewürdigt.

OB Thumann: "Fischer war ein Freund"

„Ich bin tieftraurig über seinen Tod“, so Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann. „Seit ich im Dezember 2005 zum Oberbürgermeister gewählt wurde, stand er mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Er war mir ein guter, politischer Wegbegleiter und zwischen uns hat sich eine äußerst vertrauensvolle und innige Freundschaft entwickelt. Durch sein großes Engagement und seine überparteiliche Verhaltensweise, auch durch seine pragmatische Art und seinen trockenen Humor hat er viel erreicht und vielen helfen können, auf kommunaler wie auf landespolitischer Ebene. Ich bin stolz, ihn als Freund gehabt zu haben.“

nn